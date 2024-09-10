Тренер Бельгии Тедеско прокомментировал поражение от Франции

В матче групповой стадии Лиги наций сборная Бельгии потерпела поражение от национальной команды Франции со счетом 0:2. Об этой встрече высказался наставник «красных дьяволов» Доменико Тедеско.
«Мы бросили играть после 25 минут. Конечно, все разочарованы. Мы имели три хороших момента, один из который был явным шансом на гол. Но подвела реализация, это наша давняя проблема. Если говорить о Франции, то все видят, какие у них футболисты. В этот вечер их уровень был выше», - передает слова Тедеско пресс-служба УЕФА.
Добавим, что следующие поединки престижного турнира состоятся в октябре.
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