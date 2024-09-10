Тренер Бельгии Тедеско прокомментировал поражение от Франции

«Мы бросили играть после 25 минут. Конечно, все разочарованы. Мы имели три хороших момента, один из который был явным шансом на гол. Но подвела реализация, это наша давняя проблема. Если говорить о Франции, то все видят, какие у них футболисты. В этот вечер их уровень был выше», - передает слова Тедеско пресс-служба УЕФА.