Президент Федерации футбола Франции высказался о будущем Дешама

Филипп Диалло, занимающий должность президента Федерации футбола Франции, ответил на вопрос о будущем главного тренера Дидье Дешама.

«Трёхцветные» добрались до полуфинала Евро-2024, где уступили будущему победителю турнира – сборной Испании. Несмотря на впечатляющие результаты на крупных турнирах, работа Дешама нередко подвергается критике.

«Контракт Дидье рассчитан до 2026 года, поэтому сейчас вопрос его будущего не является актуальным. Задача заключается в том, чтобы, как сказал сам Дешам, вдохнуть новую жизнь в команду. Мне понравилась эта формулировка, я полностью её разделяю. Думаю, он использует Лигу наций, чтобы подготовиться к главному событию – чемпионату мира», – передаёт GFFN слова Диалло.