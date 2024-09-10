Мойзе Кин: «Присутствие Буффона в сборной Италии очень важно»

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин высказался о значимости Джанлуиджи Буффона для сборной Италии.

Недавно вернувшийся в национальную команду экс-форвард «Ювентуса» в понедельник забил свой первый за три года гол в составе «скуадры адзурры». В послематчевом интервью игрок рассказал о важности Джанлуиджи Буффона, занимающего должность координатора в сборной Италии.

«Присутствие Джиджи имеет фундаментальное значение – к такому чемпиону все будут прислушиваться. Он знает меня ещё с тех пор, когда я делал первые шаги в «Ювентусе», и я рад получать от него самые разные советы», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Кина.