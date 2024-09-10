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Лига наций УЕФА

Дешам прокомментировал победу Франции над Бельгией

10 Сентября 2024 • 01:21 Комментировать
Франция
2:0
Бельгия

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после победы в матче Лиги наций против Бельгии (2:0).

Французы смогли реабилитироваться после поражения от Италии в предыдущей встрече. Три очка «трёхцветным» в поединке второго тура принесли голы Рандаля Коло-Муани и Усмана Дембеле, забитые на 29-й и 57-й минутах.

«Мы хотели достойно ответить на прошлую неудачу. Сегодня мы провели очень хорошую игру. Потребовалось время, чтобы почувствовать ритм, но после гола всё пошло хорошо.

Мы не беспокоились, но чувствовали разочарование после матча с Италией. Для нас было важно набрать три очка в сегодняшней встрече», – заявил в беседе с TF1 Дешам.

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