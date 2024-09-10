Спаллетти оценил игру Италии в матче со сборной Израиля

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением об игре своей команды в матче Лиги наций против Израиля (2:1).

Итальянцы добыли выездную победу благодаря голам Давиде Фраттези и Мойзе Кина, забитым на 38-й и 62-й минутах. В концовке встречи «скуадра адзурра» позволила соперникам отыграть один мяч, но сохранила преимущество в счёте.

«Великолепная игра. Мы увидели многое из того, о чём говорили перед матчем, особенно в первом тайме.

Играя против соперника, защищающегося глубоко, всегда есть риск утомиться и начать принимать неправильные решения. В таких условиях трудно взламывать оборону. Тот факт, что наши игроки были организованы и продолжали выжидать подходящий момент, – признак зрелости», – поведал в интервью RAI Sport Спаллетти.