Сборная Румынии с трудом дожала литовцев

Сборная Румынии принимала литовских соперников во втором туре Лиги наций. Хозяева были острее, но едва не потеряли очки. Валентин Михайлэ открыл счет на четвертой минуте, но противник отыгрался спустя полчаса после удара Армандаса Кучиса, в после отбивал все попытки противника снова забить. Только на 87-й минуте с пенальти вырвал победу Рэзван Марин. Также успел отличиться Александру Митрицэ - 3:1.

У румынской команды шесть очков, противник дважды проиграл.