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Лига наций УЕФА

Сборная Румынии с трудом дожала литовцев

09 Сентября 2024 • 23:48 Комментировать
Румыния
3:1
Литва

Сборная Румынии принимала литовских соперников во втором туре Лиги наций. Хозяева были острее, но едва не потеряли очки. Валентин Михайлэ открыл счет на четвертой минуте, но противник отыгрался спустя полчаса после удара Армандаса Кучиса, в после отбивал все попытки противника снова забить. Только на 87-й минуте с пенальти вырвал победу Рэзван Марин. Также успел отличиться Александру Митрицэ - 3:1.

У румынской команды шесть очков, противник дважды проиграл.

Протокол игры  
Румыния3:1Литва
(1:0) Михэйлэ Валентин4'  
  34'Кучис Армандас (1:1)
(2:1) Марин Рэзван87'  
(3:1) Митрицэ Александру90'  
Тарновану Стефан  78'Рациу АндрейДрэгушин РадуБуркэ АндрейБанку НикусорСтанчу НиколаеМарин Мариус 56' (Олару Дариус ( 56') Михэйлэ Валентин  65' 70' (Хаджи Янис ( 70'  90') Ман Деннис 70' (Митрицэ Александру ( 70') Дрэгуш Денис 88' (Алибек Денис ( 88') Марин Рэзван
Запасные: Гицэ ВирджилПопеску ЛаурентиуКоман ФлоринелНицэ ФлоринКипчу АлександруСореску ДеянАртян АндрейМаня Кристьян
Гертмонас ЭдвинасГирдвайнис ЭдвинасЛекиатас Рокас  46'Тутышкинас АртемиюсСирвис ПиюсЛасицкас Юстас 90' (Казуколовас Кипрас ( 90') Матулявичюс Гедрюс  8' 65' (Паулаускас Гитис ( 65') Сливка Выкинтас  53'Воробьев Модест 75' (Калинаускас Томас ( 75') Должников Артур 75' (Антанавичиус Домантас ( 75') Кучис Армандас 65' (Вербицкас Овидиус ( 65')
Запасные: Упстас КлаудиюсБараускас ДоминикасМилашюс ТитасMantas BertasiusМикеленис ДейвидасПаулаускас ВалдасВарейка Матас
09 сентября. Стадион "Стадионул Стяуа" (Бухарест).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Литвы Сборная Румынии

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Интересная ставка и прогноз на матч Румыния — Литва Лиги наций УЕФА — 9 сентября 2024
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