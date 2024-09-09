Сборная Румынии с трудом дожала литовцев

Сборная Румынии принимала литовских соперников во втором туре Лиги наций. Хозяева были острее, но едва не потеряли очки. Валентин Михайлэ открыл счет на четвертой минуте, но противник отыгрался спустя полчаса после удара Армандаса Кучиса, в после отбивал все попытки противника снова забить. Только на 87-й минуте с пенальти вырвал победу Рэзван Марин. Также успел отличиться Александру Митрицэ - 3:1.
У румынской команды шесть очков, противник дважды проиграл.
Протокол игры
|(1:0) Михэйлэ Валентин4'
|34'Кучис Армандас (1:1)
|(2:1) Марин Рэзван87'
|(3:1) Митрицэ Александру90'
Тарновану Стефан• 78'Рациу Андрей•Дрэгушин Раду•Буркэ Андрей•Банку Никусор•Станчу Николае•Марин Мариус56' (Олару Дариус (56') •Михэйлэ Валентин 65'70' (Хаджи Янис (70') • 90'Ман Деннис70' (Митрицэ Александру (70') •Дрэгуш Денис88' (Алибек Денис (88') •Марин Рэзван
Гертмонас Эдвинас•Гирдвайнис Эдвинас•Лекиатас Рокас• 46'Тутышкинас Артемиюс•Сирвис Пиюс•Ласицкас Юстас90' (Казуколовас Кипрас (90') •Матулявичюс Гедрюс 8'65' (Паулаускас Гитис (65') •Сливка Выкинтас• 53'Воробьев Модест75' (Калинаускас Томас (75') •Должников Артур75' (Антанавичиус Домантас (75') •Кучис Армандас65' (Вербицкас Овидиус (65')
09 сентября. Стадион "Стадионул Стяуа" (Бухарест).
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