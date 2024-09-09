Гол Холанна позволил сборной Норвегии вырвать победу в игре с австрийцами

Сборные Норвегии и Австрии бились за важные очки в Лиге наций. Уже на девятой минуте Александр Сорлот совершил справа отличный рывок вперёд и выдал пас в центр на Майера Хорна, который с линии штрафной площади низом точно пробил в правый угол ворот - 1:0. В конце тайма соперник отыгрался - Кристоф Баумгартнер отличным пасом вывел слева к воротам Марселя Забитцера, который пробил между ног голкиперу - 1:1.

Во втором тайме Антонио Нуса справа вывел к воротам Мартина Эдегора, который с угла вратарской площади не попал в ближний угол. Нуса слева обыграл защитника и прорвался к воротам, затем пробил в ближний угол, но вратарь успел прыгнуть к штанге и отбить мяч. На 80-й минуте Эрлинг Холанн на грани офсайда получил мяч и доработал момент. Его гол отменили, но ВАР подсказал, что всё было чисто - 2:1.

Норвежцы набрали четыре очка и делят первое место в группе, у соперника один пункт.