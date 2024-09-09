Всё решилось без Мбаппе: Франция реанимировалась победой над Бельгией

Сборная Франции проводила в Лиге наций второй подряд большой матч. После поражения от итальянцев в Париже «трёхцветные» принимали бельгийцев в Лионе.

Пятничный матч против Италии оказался для Франции крайне противоречивым. Супербыстрый гол сыграл с командой Дидье Дешама злую шутку – она в итоге проиграла с разницей в два мяча. Просто «скуадра адзурра» большую часть матча провела явно лучше, поэтому и победила заслуженно.

Бельгия, в свою очередь, в первом туре одержала победу над Израилем. Автогол Кастаня не помешал «красным дьяволам» забрать три очка. Опенда не реализовал пенальти – это тоже не помешало. К тому времени де Брёйне уже забил свой одиннадцатиметровый, и на табло горел утвердившийся в итоге счёт 3:1.

Дешам пошёл на значительную ротацию. Не выпустил он в основе против бельгийцев ни Мбаппе, ни Гризманна. Атакующую тройку у него составили Тюрам, Коло-Муани и Дембеле. Что касается выбора стартового состава Тедеско, то он почти полностью совпал с предыдущим. Опенда в нападении призваны были помогать Доку, де Брёйне и Лукебакио.

Бельгийцы начали активно, однако забитый гол у них не вызрел. Де Брейне проникающим пасом с правого фланга запустил Лукебакио, который не попал в дальний угол. Теате продвинулся вперёд и покатил на Опенда – тот пробил в Меньяна. Казалось, острая была затем атака у французов, но Тюрам там оказался в положении «вне игры».

В общем, инициатива перешла к хозяевам. Гендузи стал объявляться на острие. Его подвела обработка, когда с правого фланга доставку ему сделал Кунде. Плохо подправил мяч Маттео, и легко забрал его Кастельс. Вскоре обладатель одной пышной шевелюры пробил в другого обладателя пышной шевелюры – Теате прервал удар Гендузи на угловой.

Франция поджимала и на исходе получаса игры открыла счёт. Довели мяч хозяева в чужой штрафной до Дембеле, чей удар отразил Кастельс. Однако на добивании был Коло-Муани. Пробил Рандаль мощно, и с рикошетом от Фаса мяч оказался в сетке (1:0). Кстати, на Евро-2024 также Коло-Муани сделал гол в ворота Бельгии – его записали как автогол Вертонгена.

Ну и всё, в первом тайме забитых мячей больше не было. «Трёхцветные» ослабили хватку, но бельгийцы не смогли обратить это себе на пользу. Французы были не прочь разжиться новым голом перед самым перерывом, однако удар Канте из-за пределов штрафной площади заблокировал Теате. Хозяева имели значительное преимущество по числу ударов.

Бельгия в начале второго тайма снова стремилась играть инициативно. Впрочем, команда Дидье Дешама спокойно сделала своё дело на 57-й минуте. Дембеле сместился с правого фланга и вкрутил мяч в дальний угол (2:0). Позже Усман пробовал повторить исполненное, только на сей раз не попал в ворота.

Дешам отрядил на поле Мбаппе, отрядил и Гризманна. Килиан имел три момента, но бил либо во вратаря, либо мимо. Игра носила умеренно открытый характер. Бельгийцы имели простор для своих атак, однако де Брёйне трудно было вытащить гостей. Уверенная победа сборной Франции, реабилитировавшейся за фиаско в первом туре в матче с командой Италии.

Кирилл Иванцов