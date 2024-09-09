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Невероятный Актюркоглу забил три гола в ворота сборной Исландии и принёс туркам победу

09 Сентября 2024 • 23:42 Комментировать
Турция
3:1
Исландия

Сборная Турции доминировала в домашней игре с командой Исландии, но победа не получилась простой.

На второй минуте отличным пасом Ирфан Кавечи нашел в чужой штрафной Мухаммеда Актюркоглу, который оттеснил корпусом защитника и с разворота отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот - 1:0. У гостей с углового навесил в центр штрафной Гильфи Сигурдссон, выиграл верховую борьбу на линии вратарской Виктор Палссон и головой вколотил мяч точно в дальнюю девятку, без шансов для вратаря - 1:1.

Начался второй тайм, и снова несостоявшийся спартаковец Актюркоглу стал героем момента - зацепился за мяч на фланге Эврен Эрен Элмалы и отдал поперек на Актюркоглу, который от линии штрафной красивым обводящим ударом отправил снаряд точно в дальнюю девятку - 2:1.

Ворвался в штрафную соперника Кавечи, но не стал бить с острого угла, а отдал в центр на Исмаила Юксека, но тот с убойной позиции пробил выше перекладины. Идеальный пас вырезал Арда Гюлер в штрафную на Актюркоглу, который отправил мяч в сетку в одно касание, эффектно перебросив вышедшего из ворот голкипера - хет-трик и 3:1.

Протокол игры  
Турция3:1Исландия
(1:0) Актюркоглу Мухаммед2'  
  37'Палссон Виктор (1:1)
(2:1) Актюркоглу Мухаммед52'  
(3:1) Актюркоглу Мухаммед88'  
Гюнок МертМюлдюр Мерт 73' (Челик Зеки ( 73') Демирал МерихБардакджи АбдулкеримЭлмалы Эврен ЭренЧалханоглу Хакан 46' (Кекчю Оркун ( 46') Юксек Исмаил 87' (Айхан Кан ( 87') Кавечи Ирфан  87' 73' (Йылдыз Кенан ( 73') Гюлер АрдаАктюркоглу МухаммедНайир Умут 81' (Йокушлу Окай ( 81')
Запасные: Акайдын СаметТопчу Эмир ХанДинкчи ЭренУзун КанЧакыр УгурджанЭзкан СалихБайындыр Алтай
Вальдимарссон Хакон-РабнПалссон Виктор 59' (Оскарссон Орри ( 59') Гретарссон Даниэль  44'Херманнссон ХьёртурФиннссон КольбейнАндерсон Микаэль 46' (Виллюмссон Виллюм ( 46') Тордарсон Стефан-Тейтюр  73'Гудмундссон ЙоханнТорстейнссон Йон 59' (Траустасон Арнор ( 59') Гудьонсен АндриСигурдссон Гильфи 59' (Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль ( 59')
Запасные: Магнуссон ЮлиусОлафссон Элиас-РафнСампстед АльфонсГуннарссон ПатрикТомассон ЛогиСигурдссон АрнорЭллертссон Микаэль-ЭгильЙоханнессон Исак-Бергманн
09 сентября. Стадион "Gursel Aksel Stadium".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Сборная Исландии

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