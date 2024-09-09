Невероятный Актюркоглу забил три гола в ворота сборной Исландии и принёс туркам победу

Сборная Турции доминировала в домашней игре с командой Исландии, но победа не получилась простой.

На второй минуте отличным пасом Ирфан Кавечи нашел в чужой штрафной Мухаммеда Актюркоглу, который оттеснил корпусом защитника и с разворота отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот - 1:0. У гостей с углового навесил в центр штрафной Гильфи Сигурдссон, выиграл верховую борьбу на линии вратарской Виктор Палссон и головой вколотил мяч точно в дальнюю девятку, без шансов для вратаря - 1:1.

Начался второй тайм, и снова несостоявшийся спартаковец Актюркоглу стал героем момента - зацепился за мяч на фланге Эврен Эрен Элмалы и отдал поперек на Актюркоглу, который от линии штрафной красивым обводящим ударом отправил снаряд точно в дальнюю девятку - 2:1.

Ворвался в штрафную соперника Кавечи, но не стал бить с острого угла, а отдал в центр на Исмаила Юксека, но тот с убойной позиции пробил выше перекладины. Идеальный пас вырезал Арда Гюлер в штрафную на Актюркоглу, который отправил мяч в сетку в одно касание, эффектно перебросив вышедшего из ворот голкипера - хет-трик и 3:1.