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Голы к третьей минуте позволили сборной Уэльса одолеть черногорцев

09 Сентября 2024 • 23:41 Комментировать
Черногория
1:2
Уэльс

Матч сборных Черногории и Уэльса начался с двух голевых уколов гостей. После вбрасывания из аута мяч попал в игрока хозяев и прилетел к Кифферу Муру, который из выгодной позиции нанес выстрел в левый угол - 0:1. На третьей минуте получил Гарри Уилсон мяч, после чего вторым касанием из-за пределов штрафной закрутил его в правую от себя девятку - 0:2. Первый ответ соперника - Стеван Йоветич в центре поля перехватил мяч, после чего нанес дальний удар по рамке соперника, мяч попал в перекладину и вылетел в поле. Вскоре после рикошета и двух ударов вратарь валлийцев дважды выручал, а закончилось всё выносом с ленточки от защитника. На 73-й минуте вернулась интрига - Никола Крстович открылся на линии офсайда, получил мяч справа и прострелил его в центр, Дритон Цамай успел в касание переправить сферу в сетку - 1:2.

Валлийцы с 4 очками лидируют вместе со сборной Турции, у соперника пока только две «баранки».

Протокол игры  
Черногория1:2Уэльс
  1'Мур Киффер (0:1)
  3'Уилсон Гарри (0:2)
(1:2) Цамай Дритон73'  
Миятович МиланМарушич Адам  58' 75' (Вукчевич Марко ( 75') Рубежич СлободанШипчич НиколаВукчевич Андрия 77' (Радунович Ристо ( 77') Брнович Милош  49' 70' (Осмаич Милутин ( 70') Йовович ВладимирЦамай ДритонЙоветич Стеван 75' (Эракович Новица ( 75') Крстович НиколаМугоша Стефан 70' (Бакич Марко ( 70')
Запасные: Петкович ДаниельТуци МаркоПеришич ВладимирНикич ИгорВукотич ИлияВукотич МиланДжуканович Виктор
Дарлоу КарлМефам Крис  54'Родон ДжоДэвис БенРобертс Коннор II 43' (Джонсон Бреннан ( 43') Купер Оливер 60' (Джеймс Джордан ( 60'  90') Ампаду Этан  2'Уильямс Неко  49'Кумас Льюис 46' (Томас Сорба ( 46') Мур Киффер 80' (Харрис Марк ( 80') Уилсон Гарри 81' (Ремзи Аарон ( 81')
Запасные: Шихан Джош IIБек ОуэнКолвилл РубинКабанго БенУорд Дэнни IIДэвис Адам
09 сентября. Стадион "Под Горицом".
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Сборная Уэльса Сборная Черногории

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