Голы к третьей минуте позволили сборной Уэльса одолеть черногорцев

Матч сборных Черногории и Уэльса начался с двух голевых уколов гостей. После вбрасывания из аута мяч попал в игрока хозяев и прилетел к Кифферу Муру, который из выгодной позиции нанес выстрел в левый угол - 0:1. На третьей минуте получил Гарри Уилсон мяч, после чего вторым касанием из-за пределов штрафной закрутил его в правую от себя девятку - 0:2. Первый ответ соперника - Стеван Йоветич в центре поля перехватил мяч, после чего нанес дальний удар по рамке соперника, мяч попал в перекладину и вылетел в поле. Вскоре после рикошета и двух ударов вратарь валлийцев дважды выручал, а закончилось всё выносом с ленточки от защитника. На 73-й минуте вернулась интрига - Никола Крстович открылся на линии офсайда, получил мяч справа и прострелил его в центр, Дритон Цамай успел в касание переправить сферу в сетку - 1:2.

Валлийцы с 4 очками лидируют вместе со сборной Турции, у соперника пока только две «баранки».