Хет-трик Шешко позволил сборной Словении разгромить соперников из Казахстана

Сборная Казахстана после ничьей с Норвегией (0:0) отправилась на выезд в Словению и сегодня ничего не смогла добиться в матче второго тура Лиги наций. Судьбу игры определил голевой дуплет балканцев на экваторе первого тайма. Беньямин Шешко взял игру на себя, ушел от пары защитников сборной Казахстана и эффектно перебросил мяч через голкипера - 1:0. Удар Петара Стояновича с линии штрафной парировал вратарь, а Шешко первый успел на отскок и с метра внес мяч в пустые ворота - 2:0. Адам Гнезда-Черин со штрафного направил мяч в ближнюю девятку, однако немного не попал в створ ворот по высоте.

Редкий шанс у гостей - Бактиёра Зайнутдинова вывели на ударную позицию на линии штрафной, однако вратарь поймал мяч. Эрик Янжа со штрафного с левого фланга навесил на дальнюю штангу, голкипер гостей на выходе не добрался до мяча, а Шешко головой воткнул снаряд в сетку - хет-трик и 3:0. Тими Макс Элшник получил мяч в штрафной гостей после передачи с левого края и пробивал в ближнюю девятку - спасение от голкипера. Ваня Дркушич после навеса пробивал головой в упор, однако вратарь остановил мяч на ленточке.

Словенцы разгромили соперника и лидируют с четырьмя очками в активе, у соперника один балл.