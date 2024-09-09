Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Хет-трик Шешко позволил сборной Словении разгромить соперников из Казахстана

09 Сентября 2024 • 23:39 Комментировать
Словения
3:0
Казахстан

Сборная Казахстана после ничьей с Норвегией (0:0) отправилась на выезд в Словению и сегодня ничего не смогла добиться в матче второго тура Лиги наций. Судьбу игры определил голевой дуплет балканцев на экваторе первого тайма. Беньямин Шешко взял игру на себя, ушел от пары защитников сборной Казахстана и эффектно перебросил мяч через голкипера - 1:0. Удар Петара Стояновича с линии штрафной парировал вратарь, а Шешко первый успел на отскок и с метра внес мяч в пустые ворота - 2:0. Адам Гнезда-Черин со штрафного направил мяч в ближнюю девятку, однако немного не попал в створ ворот по высоте.

Редкий шанс у гостей - Бактиёра Зайнутдинова вывели на ударную позицию на линии штрафной, однако вратарь поймал мяч. Эрик Янжа со штрафного с левого фланга навесил на дальнюю штангу, голкипер гостей на выходе не добрался до мяча, а Шешко головой воткнул снаряд в сетку - хет-трик и 3:0. Тими Макс Элшник получил мяч в штрафной гостей после передачи с левого края и пробивал в ближнюю девятку - спасение от голкипера. Ваня Дркушич после навеса  пробивал головой в упор, однако вратарь остановил мяч на ленточке.

Словенцы разгромили соперника и лидируют с четырьмя очками в активе, у соперника один балл.

Протокол игры  
Словения3:0Казахстан
(1:0) Шешко Беньямин23'  
(2:0) Шешко Беньямин28'  
(3:0) Шешко Беньямин63'  
Облак ЯнБрекало Давид 87' (Балковец Юре ( 87') Дркушич ВаняБийол ЯкаЯнжа ЭрикСтоянович Петар 78' (Иличич Йосип ( 78') Гнезда-Черин АдамЭлшник Тими МаксМлакар Ян  20' 65' (Горенц-Станкович Йон ( 65') Шешко Беньямин 87' (Куртич Ясмин ( 87') Целар Жан  37' 65' (Випотник Жан ( 65')
Запасные: Байрич КенанЛоврич СандиШпорар АндражВекич ИгорХорват ТомиПетрович ДеянВидовшек Матевж
Шацкий ИгорьМалый Сергей  35' 46' (Чесноков Ислам ( 46') Марочкин АлександрАлип НуралыБыстров Марат 76' (Жаксылыков Айбар ( 76') Вороговский ЯнОразов Рамазан 57' (Астанов Эльхан ( 57') Тагыберген АсхатЗайнутдинов БактиёрСамородов Максим 46' (Касым Алибек ( 46') Аймбетов Абат 76' (Скворцов Лев ( 76')
Запасные: Балтабеков АсхатБейсебеков АбзалПокатилов СтасИсламхан БауыржанАсранкулов РоманАбикен АйболЗаруцкий Александр
09 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словении Сборная Казахстана

Новости по матчу

09 Сентября
22:39
Сборная Казахстана проигрывает словенцам по итогу первого тайма
21:15
Словения - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
20:50
Назван состав сборной Казахстана на второй матч Черчесова
02:02
Словения - Казахстан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Сентября
22:13
Прогноз на точный счёт матча Словения — Казахстан Лиги наций — 9 сентября 2024
18:52
Бесплатная ставка и прогноз на матч Словения — Казахстан Лиги наций УЕФА — 9 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним «Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану
Спортивные новости
«Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кипр Кипр
Косово
0
4
4.30 3.50 1.85
Видео
Окончен
Франция Франция
Бельгия Бельгия
2
0
1.69 3.95 4.40
Видео
Окончен
Словения Словения
Казахстан Казахстан
3
0
1.37 4.80 7.60
Видео
Окончен
Черногория Черногория
Уэльс Уэльс
1
2
2.36 3.45 2.80
Видео
Окончен
Норвегия Норвегия
Австрия Австрия
2
1
2.36 3.50 2.75
Видео
Окончен
Израиль Израиль
Италия Италия
1
2
7.60 4.70 1.38
Видео
Окончен
Турция Турция
Исландия Исландия
3
1
1.50 4.20 6.00
Видео
Окончен
Румыния Румыния
Литва Литва
3
1
1.26 5.60 10.00
Видео
10.09.24 в 19:00
Латвия Латвия
Фарерские острова Фарерские острова
1.99 3.20 4.10
Видео
10.09.24 в 21:45
Нидерланды Нидерланды
Германия Германия
2.35 3.55 2.80
Видео
10.09.24 в 21:45
Северная Македония Северная Македония
Армения Армения
2.03 3.55 3.50
Видео
10.09.24 в 21:45
Чехия Чехия
Украина Украина
2.55 3.35 2.75
Видео
10.09.24 в 21:45
Венгрия Венгрия
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
1.80 3.80 4.10
Видео
10.09.24 в 21:45
Албания Албания
Грузия Грузия
2.35 3.30 3.10
Видео
10.09.24 в 21:45
Ирландия Ирландия
Греция Греция
2.48 3.20 2.90
Видео
10.09.24 в 21:45
Андорра Андорра
Мальта Мальта
Видео
10.09.24 в 21:45
Англия Англия
Финляндия Финляндия
1.18 7.00 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Сентября
00:54 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти ответил, сможет ли Кьеза вписаться в новую схему сборной Италии
00:42 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос обратился к Модричу
00:32 · Франция. Лига 1
Дембеле рассказал, что хочет изменить в своей игре
00:23 · Испания. Ла Лига
Гюлер высказался о своей игре в матче за сборную Турции
00:03 · Лига наций УЕФА
Спаллетти оценил игру Италии в матче со сборной Израиля
09 Сентября
23:48 · Лига наций УЕФА
Сборная Румынии с трудом дожала литовцев
23:44 · Лига наций УЕФА
Гол Холанна позволил сборной Норвегии вырвать победу в игре с австрийцами
23:42 · Лига наций УЕФА
Невероятный Актюркоглу забил три гола в ворота сборной Исландии и принёс туркам победу
23:41 · Лига наций УЕФА
Голы к третьей минуте позволили сборной Уэльса одолеть черногорцев
23:39 · Лига наций УЕФА
Хет-трик Шешко позволил сборной Словении разгромить соперников из Казахстана
23:33 · Англия. Премьер-лига
Эдегор получил травму в матче за сборную Норвегии
23:25 · Испания. Ла Лига
Нагельсманн поделился мнением об игре тер Штегена
23:16 · Италия. Серия А
Мойзе Кин забил за сборную Италии впервые за три года 1
22:58 · Италия. Серия А
Фраттези – лучший бомбардир сборной Италии при Спаллетти с солидным отрывом
22:39 · Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана проигрывает словенцам по итогу первого тайма
22:23 · Лига наций УЕФА
Болельщики сборной Франции освистали Дешама и Мбаппе
22:03 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг травмировался на тренировке
21:57 · Лига наций УЕФА
Гарри Кейн проведёт 100-й матч за сборную Англии
21:15 · Лига наций УЕФА
Израиль - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
21:15 · Лига наций УЕФА
Словения - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:04 · Лига наций УЕФА
Бруну Фернандеш подшутил над Мактоминаем
21:01 · Лига наций УЕФА
Сборная Косова забила 4 мяча на Кипре
20:55 · Лига наций УЕФА
Назван состав сборной Италии на игру против Израиля
20:50 · Лига наций УЕФА
Назван состав сборной Казахстана на второй матч Черчесова
20:46 · Лига наций УЕФА
Мбаппе не попал в стартовый состав сборной Франции на матч с Бельгией
Все новости
Рекомендуем