Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

А можно было и понадёжней: Италия справилась с Израилем, хоть и пропустила в концовке

09 Сентября 2024 • 23:38 Комментировать (2)
Израиль
1:2
Италия

Во 2-м туре группы 2 Лиги А Лиги наций сошлись две сборные на букву «И». Израиль формально принимал Италию на нейтральном поле в Венгрии.

Протокол игры  
Израиль1:2Италия
  38'Фраттези Давиде (0:1)
  62'Кин Мойзе (0:2)
(1:2) Абу-Фани Мохаммад90'  
Герафи ЙоавДжехезкель Сагив  90'Шломо РазНахмиас ИданРевиво РойАбада Лиэль 78' (Дэвид Дин ( 78') Каничовски Габи 67' (Сафури Рамиз ( 67') Лави Нета 46' (Глух Оскар ( 46') Перец Дор 67' (Абу-Фани Мохаммад ( 67') Манор СоломонХалаили Анан 46' (Джабер Махмуд ( 46'  88')
Запасные: Кайуф ШарифНирон ОмерГандельман ОмриТургеман ДорБарибо ТайАзулай ЭтанФейнгольд Илай
Доннарумма ДжанлуиджиГатти Федерико  73'Буонджорно АлессандроБастони АлессандроБелланова Рауль 64' (Камбьясо Андреа ( 64') Фраттези ДавидеРиччи Самуэле 86' (Ретеги Матео ( 86') Тонали СандроДимарко Федерико 70' (Удоджи Дестини ( 70') Распадори Джакомо 64' (Брешианини Марко ( 64') Кин Мойзе 86' (Дзакканьи Маттиа ( 86')
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниПеллегрини ЛоренцоВикарио ГульельмоМерет АлексФаджоли НиколоОколи Меме
09 сентября. Стадион "Божик Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

Сборную Италии в последние годы бросает то в жар, то в холод. «Скуадра адзурра» пропустила два подряд чемпионата мира, но между ними выиграла чемпионат Европы. Следующий Евро Италия по всем оценкам провалила, хоть и вышла там в стадию плей-офф. Лучано Спаллетти при этом остался у руля «голубой эскадры».

Матч с Францией в первом туре группового этапа Лиги наций, конечно, пролил бальзам на души итальянских болельщиков. Были они ввергнуты в шок пропущенным голом на четырнадцатой секунде, зато потом Италия показала мастер-класс и поразила ворота Меньяна не один и не два раза. Со счётом 1:3 проиграла тогда Франция.

С такими же цифрами Израиль потерпел поражение от Бельгии. Израильтяне приняли участие лишь в одном чемпионате мира – 1970 года. В далёком 2007-м они едва не оставили без Евро-2008 сборную России. «Сине-белые» играли в стыках квалификации к Евро-2024, где на полуфинальной стадии проиграли Исландии.

Понятно, что фаворитом выглядела Италия. Долговато, правда, не получалось забить у «скуадры аддзурры» в ворота сборной Израиля. Бастони прострелил слева, а Распадори не дотянулся до мяча. Сам Распадори потом с левого фланга снабдил пасом Белланову, который на правом полуфланге неудачно подбил мяч – мимо створа.

Порой израильтяне выбирались в ответные выпады, и в районе получаса игры доигрались итальянцы до острого кручёного удара Соломона, не попавшего в правый угол. И всё же открыли номинальные гости счёт в первом тайме. На 38-й минуте Димарко выполнил навес слева, а Фраттези грудью подправил мяч в дальний угол (0:1).

С тем, чтобы оперативно упрочить перевес на табло, у «голубой эскадры» возникли проблемы. Герафи отразил удар Распадори, а Белланова промахнулся справа мимо ближнего угла. Если брать уже начало второго тайма, то подключение Бастони обернулось тычком Фраттези примерно с левого угла вратарской – Герафи отвёл угрозу.

На несколько минут итальянцы дали слабину – и могли поплатиться пропущенным голом. Ревиво, Перец и Саломон старались поддать перца у ворот апеннинской сборной. Иной раз и Доннарумма неуверенно действовал, однако судьба ограждала его от судьбоносных ляпов и ошибок.

Нужен был команде Лучано Спаллетти ещё забитый мяч, чтобы чувствовать себя понадёжнее. 62-я минута принесла итальянцам этот гол. Мойзе Кин, которому была доверена роль центрфорварда в стартовом составе, результативно сработал на добивании, после того как Герафи парировал удар Распадори (0:2).

Сандро Тонали было скучно без личного гола, но он то бил в руки Герафи, то забивал из положения «вне игры». Но и без того досталась итальянцам победа, хотя и с некоторой червоточиной. На последней минуте основного времени израильтяне подали штрафной с правого фланга, и Абу-Фани с подбора загнал мяч в левый угол (1:2).

От Франции сборная Италии пропускала в начале, а тут – в конце. «Скуадра адзурра» набрала сто процентов очков в сентябрьской части лигонациональной кампании. В октябре у неё будут матчи с Бельгией и Израилем. Соответственно, израильтяне в среднем осеннем месяце встретятся с французами и итальянцами.

Реклама


Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Израиля

Новости по матчу

Сегодня, 10 Сентября
00:03
Спаллетти оценил игру Италии в матче со сборной Израиля
09 Сентября
23:16
Мойзе Кин забил за сборную Италии впервые за три года 1
22:58
Фраттези – лучший бомбардир сборной Италии при Спаллетти с солидным отрывом
21:15
Израиль - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
04:50
Спаллетти: «Возвращение Тонали воодушевило всю сборную Италии»
03:24
Спаллетти – о стиле сборной Италии: «Это комбинация итальянского, испанского и английского футбола»
02:56
Спаллетти: «В сборной Италии нет новых Баджо, дель Пьеро и Тотти, но есть сильный командный дух»
02:28
Израиль - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Сентября
23:39
Прогноз на точный счёт матча Израиль — Италия Лиги наций — 9 сентября 2024
16:53
Актуальная ставка и прогноз на матч Израиль — Италия Лиги наций УЕФА — 9 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Juventissimo
09 Сентября 2024 в 23:47
Паста оказалась вкуснее рыбы Фиш.
Ответить
Forza Scuadra Azurra
10 Сентября 2024 в 00:55
Пицца вне конкуренции 🍕🇮🇹
Ответить
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним «Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану
Спортивные новости
«Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кипр Кипр
Косово
0
4
4.30 3.50 1.85
Видео
Окончен
Франция Франция
Бельгия Бельгия
2
0
1.69 3.95 4.40
Видео
Окончен
Словения Словения
Казахстан Казахстан
3
0
1.37 4.80 7.60
Видео
Окончен
Черногория Черногория
Уэльс Уэльс
1
2
2.36 3.45 2.80
Видео
Окончен
Норвегия Норвегия
Австрия Австрия
2
1
2.36 3.50 2.75
Видео
Окончен
Израиль Израиль
Италия Италия
1
2
7.60 4.70 1.38
Видео
Окончен
Турция Турция
Исландия Исландия
3
1
1.50 4.20 6.00
Видео
Окончен
Румыния Румыния
Литва Литва
3
1
1.26 5.60 10.00
Видео
10.09.24 в 19:00
Латвия Латвия
Фарерские острова Фарерские острова
1.99 3.20 4.10
Видео
10.09.24 в 21:45
Нидерланды Нидерланды
Германия Германия
2.35 3.55 2.80
Видео
10.09.24 в 21:45
Северная Македония Северная Македония
Армения Армения
2.03 3.55 3.50
Видео
10.09.24 в 21:45
Чехия Чехия
Украина Украина
2.55 3.35 2.75
Видео
10.09.24 в 21:45
Венгрия Венгрия
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
1.80 3.80 4.10
Видео
10.09.24 в 21:45
Албания Албания
Грузия Грузия
2.35 3.30 3.10
Видео
10.09.24 в 21:45
Ирландия Ирландия
Греция Греция
2.48 3.20 2.90
Видео
10.09.24 в 21:45
Андорра Андорра
Мальта Мальта
Видео
10.09.24 в 21:45
Англия Англия
Финляндия Финляндия
1.18 7.00 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Сентября
00:54 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти ответил, сможет ли Кьеза вписаться в новую схему сборной Италии
00:42 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос обратился к Модричу
00:32 · Франция. Лига 1
Дембеле рассказал, что хочет изменить в своей игре
00:23 · Испания. Ла Лига
Гюлер высказался о своей игре в матче за сборную Турции
00:03 · Лига наций УЕФА
Спаллетти оценил игру Италии в матче со сборной Израиля
09 Сентября
23:48 · Лига наций УЕФА
Сборная Румынии с трудом дожала литовцев
23:44 · Лига наций УЕФА
Гол Холанна позволил сборной Норвегии вырвать победу в игре с австрийцами
23:42 · Лига наций УЕФА
Невероятный Актюркоглу забил три гола в ворота сборной Исландии и принёс туркам победу
23:41 · Лига наций УЕФА
Голы к третьей минуте позволили сборной Уэльса одолеть черногорцев
23:39 · Лига наций УЕФА
Хет-трик Шешко позволил сборной Словении разгромить соперников из Казахстана
23:33 · Англия. Премьер-лига
Эдегор получил травму в матче за сборную Норвегии
23:25 · Испания. Ла Лига
Нагельсманн поделился мнением об игре тер Штегена
23:16 · Италия. Серия А
Мойзе Кин забил за сборную Италии впервые за три года 1
22:58 · Италия. Серия А
Фраттези – лучший бомбардир сборной Италии при Спаллетти с солидным отрывом
22:39 · Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана проигрывает словенцам по итогу первого тайма
22:23 · Лига наций УЕФА
Болельщики сборной Франции освистали Дешама и Мбаппе
22:03 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг травмировался на тренировке
21:57 · Лига наций УЕФА
Гарри Кейн проведёт 100-й матч за сборную Англии
21:15 · Лига наций УЕФА
Израиль - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
21:15 · Лига наций УЕФА
Словения - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:04 · Лига наций УЕФА
Бруну Фернандеш подшутил над Мактоминаем
21:01 · Лига наций УЕФА
Сборная Косова забила 4 мяча на Кипре
20:55 · Лига наций УЕФА
Назван состав сборной Италии на игру против Израиля
20:50 · Лига наций УЕФА
Назван состав сборной Казахстана на второй матч Черчесова
20:46 · Лига наций УЕФА
Мбаппе не попал в стартовый состав сборной Франции на матч с Бельгией
Все новости
Рекомендуем