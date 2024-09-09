А можно было и понадёжней: Италия справилась с Израилем, хоть и пропустила в концовке

Во 2-м туре группы 2 Лиги А Лиги наций сошлись две сборные на букву «И». Израиль формально принимал Италию на нейтральном поле в Венгрии.

Сборную Италии в последние годы бросает то в жар, то в холод. «Скуадра адзурра» пропустила два подряд чемпионата мира, но между ними выиграла чемпионат Европы. Следующий Евро Италия по всем оценкам провалила, хоть и вышла там в стадию плей-офф. Лучано Спаллетти при этом остался у руля «голубой эскадры».

Матч с Францией в первом туре группового этапа Лиги наций, конечно, пролил бальзам на души итальянских болельщиков. Были они ввергнуты в шок пропущенным голом на четырнадцатой секунде, зато потом Италия показала мастер-класс и поразила ворота Меньяна не один и не два раза. Со счётом 1:3 проиграла тогда Франция.

С такими же цифрами Израиль потерпел поражение от Бельгии. Израильтяне приняли участие лишь в одном чемпионате мира – 1970 года. В далёком 2007-м они едва не оставили без Евро-2008 сборную России. «Сине-белые» играли в стыках квалификации к Евро-2024, где на полуфинальной стадии проиграли Исландии.

Понятно, что фаворитом выглядела Италия. Долговато, правда, не получалось забить у «скуадры аддзурры» в ворота сборной Израиля. Бастони прострелил слева, а Распадори не дотянулся до мяча. Сам Распадори потом с левого фланга снабдил пасом Белланову, который на правом полуфланге неудачно подбил мяч – мимо створа.

Порой израильтяне выбирались в ответные выпады, и в районе получаса игры доигрались итальянцы до острого кручёного удара Соломона, не попавшего в правый угол. И всё же открыли номинальные гости счёт в первом тайме. На 38-й минуте Димарко выполнил навес слева, а Фраттези грудью подправил мяч в дальний угол (0:1).

С тем, чтобы оперативно упрочить перевес на табло, у «голубой эскадры» возникли проблемы. Герафи отразил удар Распадори, а Белланова промахнулся справа мимо ближнего угла. Если брать уже начало второго тайма, то подключение Бастони обернулось тычком Фраттези примерно с левого угла вратарской – Герафи отвёл угрозу.

На несколько минут итальянцы дали слабину – и могли поплатиться пропущенным голом. Ревиво, Перец и Саломон старались поддать перца у ворот апеннинской сборной. Иной раз и Доннарумма неуверенно действовал, однако судьба ограждала его от судьбоносных ляпов и ошибок.

Нужен был команде Лучано Спаллетти ещё забитый мяч, чтобы чувствовать себя понадёжнее. 62-я минута принесла итальянцам этот гол. Мойзе Кин, которому была доверена роль центрфорварда в стартовом составе, результативно сработал на добивании, после того как Герафи парировал удар Распадори (0:2).

Сандро Тонали было скучно без личного гола, но он то бил в руки Герафи, то забивал из положения «вне игры». Но и без того досталась итальянцам победа, хотя и с некоторой червоточиной. На последней минуте основного времени израильтяне подали штрафной с правого фланга, и Абу-Фани с подбора загнал мяч в левый угол (1:2).

От Франции сборная Италии пропускала в начале, а тут – в конце. «Скуадра адзурра» набрала сто процентов очков в сентябрьской части лигонациональной кампании. В октябре у неё будут матчи с Бельгией и Израилем. Соответственно, израильтяне в среднем осеннем месяце встретятся с французами и итальянцами.

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Кирилл Иванцов