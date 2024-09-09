Сборная Казахстана проигрывает словенцам по итогу первого тайма

Позади первый тайм матча Лиги наций УЕФА между сборными Словении и Казахстана. По его итогу балканская сборная-участница Евро-2024 уверенно обыгрывает гостей из Центральной Азии – 2:0.

Дубль оформил самый звёздный игрок в составе словенцев на данный момент – форвард Беньямин Шешко. Забил он, к слову, с разницей в пять минут – на 23-й и 28-й минутах.

Напомним, что это второй матч нового главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова у руля команды. В первом туре Лиги наций казахстанцы дома в Алматы принимали сборную Норвегии (0:0).

Текстовая трансляция матча Словения – Казахстан проходит на нашем портале. Впереди вторая половина встречи.