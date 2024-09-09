Болельщики сборной Франции освистали Дешама и Мбаппе

Болельщики сборной Франции не в восторге от выступлений команды.

«Трёхцветные» принимают в родных стенах сборную Бельгии в матче Лиги наций. Как сообщает журналист Лоик Танзи, перед началом встречи французские болельщики начали свистеть, когда диктор стадиона назвал имя рулевого Дидье Дешама. Той же реакции зрители удостоили Килиана Мбаппе и некоторых других футболистов. Судя по всему, это связано с неубедительной игрой команды в последних встречах.

В пятницу сборная Франции уступила на своём поле Италии (1:3).

Текстовая трансляция сегодняшнего матча доступна на сайте LiveResult.ru.