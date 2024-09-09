Гарри Кейн проведёт 100-й матч за сборную Англии

Выйдя в стартовом составе против Финляндии 10 сентября, форвард Гарри Кейн проведёт свой 100-й матч в карьере за сборную Англии.

Это сделает его десятым английским футболистом в истории, который смог добиться данной отметки. Предыдущим игроком стал Уэйн Руни, чей сотый матч за национальную команду состоялся в ноябре 2014 года. Рекордсменом по-прежнему является Питер Шилтон, вышедший за английскую сборную в 125 играх.

Дебют Кейна в составе национальной команды состоялся в 2015 году, а в 2017, ещё будучи нападающим «Тоттенхэма», он отметил свой 100-й матч в рамках Английской премьер-лиги.