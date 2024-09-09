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Бруну Фернандеш подшутил над Мактоминаем

09 Сентября 2024 • 21:04 Комментировать
Португалия
2:1
Шотландия

Вчера на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне в матче Лиги наций сборная Португалия обыграла сборную Шотландии (2:1). За «горцев» единственный гол забил полузащитник Скотт Мактоминай, ныне выступающий за «Наполи». Его бывший одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оставил после матча шутливый комментарий.

«Я соскучился по тебе, приятель! Но не забивай больше в мой день рождения в ворота моей команды», — написал Фернандеш в социальной сети.

Между португальцем и шотландцем сложились теплые отношения за четыре года совместных выступлений за «Манчестер Юнайтед». После матча Мактоминай поблагодарил Фернандеша за помощь в карьерном пути и пожелал ему всего наилучшего.

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Сборная Португалии Сборная Шотландии Бруну Фернандеш Скотт Мактоминай ещё теги

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