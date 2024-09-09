Сборная Косова забила 4 мяча на Кипре

В группе С2 Лиги наций встретились сборные Кипра и Косова. Хозяева поля часто били по воротам, но так в створ и не попали в отличие от противника, у которого из пяти точных попыток четыре стали результативными.
На 9-й минуте Ведат Мурики реализовал пенальти, а вскоре забил с игры. После перерыва отличились Альбион Рахмани и Люмбардх Делова - 0:4.
Вместе румынами Косово и Кипр делят первое место, набрав по три очка.
Протокол игры
|9'Мурики Ведат (0:1)
|21'Мурики Ведат (0:2)
|48'Рахмани Альбион (0:3)
|55'Делова Люмбардх (0:4)
Малл Джоэл•Каро Андреас•Гогич Александрос•Киприану Гектор46' (Андреу Стелиос (46') •Панайоту Антреас46' (Лайфис Константинос (46') •Артиматас Костакис•Кастанос Григорис•Малеккидис Георгос58' (Коррейя Андерсон (58') •Иоанну Николас71' (Шполярич Данило (71') •Питтас Яннис• 62'Ционис Маринос 37'65' (Лойзу Лойзос (65')
Бекай Висар•Хадергьонай Флорент•Ррахмани Амир•Алити Фидан 45'46' (Делова Люмбардх (46') •Ррудхани Донат•Реджбекай Элвис70' (Сахити Эмир (70') •Эмерлаху Линдон87' (Буюпи Элиот (87') •Бериша Валон•Рашица Милот70' (Красники Илир (70') •Мурики Ведат46' (Рахмани Альбион (46') •Красники Эрмал
09 сентября. Стадион "АЕК Арена".
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