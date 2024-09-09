Сборная Косова забила 4 мяча на Кипре

В группе С2 Лиги наций встретились сборные Кипра и Косова. Хозяева поля часто били по воротам, но так в створ и не попали в отличие от противника, у которого из пяти точных попыток четыре стали результативными.

На 9-й минуте Ведат Мурики реализовал пенальти, а вскоре забил с игры. После перерыва отличились Альбион Рахмани и Люмбардх Делова - 0:4.

Вместе румынами Косово и Кипр делят первое место, набрав по три очка.