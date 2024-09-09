Назван состав сборной Италии на игру против Израиля

В понедельник, 9 сентября, сборные Италии и Израиля встретятся между собой в рамках второго тура Лиги наций.

С первых минут главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти решил выпустить следующих футболистов: Доннарумма (вр), Гатти, Буонджорно, Бастони, Белланова, Тонали, Риччи, Фраттези, Димарко, Распадори, Кин.

Начало матча между сборной Италией и сборной Израиля запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.

Последний раз команды встречались в 2017 году. В том матче Италия одержала победу со счетом 1:0.