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Назван состав сборной Италии на игру против Израиля

09 Сентября 2024 • 20:55 Комментировать
Италия
...
Израиль
14.10 21:45

В понедельник, 9 сентября, сборные Италии и Израиля встретятся между собой в рамках второго тура Лиги наций.

С первых минут главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти решил выпустить следующих футболистов: Доннарумма (вр), Гатти, Буонджорно, Бастони, Белланова, Тонали, Риччи, Фраттези, Димарко, Распадори, Кин.

Начало матча между сборной Италией и сборной Израиля запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.

Последний раз команды встречались в 2017 году. В том матче Италия одержала победу со счетом 1:0.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии

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