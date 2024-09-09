Назван состав сборной Казахстана на второй матч Черчесова

Вечером 9 сентября сборная Казахстана проводит второй матч под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. На выезде казахстанцы будут играть против сборной Словении.

Менее чем за час до игры стал известен состав команды Казахстана, он выглядит следующим образом:

Шацкий, Быстров, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Тагыберген, Оразов, Самородов, Аймбетов.

Напомним, что в первой встрече сборная Казахстана разошлась дома в Алматы нулевой ничьей со сборной Норвегии.

Текстовую трансляцию матча сборных Словении и Казахстана проведёт наш портал. Стартует встреча в 21:45 по московскому времени.