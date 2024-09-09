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Мбаппе не попал в стартовый состав сборной Франции на матч с Бельгией

09 Сентября 2024 • 20:46 Комментировать
Франция
0:0
Бельгия
1 1.85 X 3.75 2 4.30
1-й тайм

Сегодня, 9 сентября, сборная Франции примет на своём поле сборную Бельгии в рамках второго тура Лиги наций.

Пресс-служба французской команды поделилась информацией о том, кто из футболистов с первых минут выйдет на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав сборной Франции: Меньян (вр), Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Канте, Коне, Гендузи, Дембеле, Тюрам, Коло-Муани.

Встреча между сборными Франции и Бельгии должна будет стартовать в 21:45 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить подробной текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

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ФРАНЦИЯ БЕЛЬГИЯ
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