Нагельсманн отреагировал на ситуацию Бергвейна

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о ситуации с нидерландским нападающим Стевеном Бергвейном.

Напомним, 26-летний футболист отправился играть в Саудовскую Аравию. После этого наставник сборной Нидерландов Рональд Куман публично заявил, что для Бергвейна дорога в национальную команду теперь закрыта.

— В целом, я могу понять, когда тренер отдает приоритет спортивной составляющей, потому что лига в Саудовской Аравии далека от уровня европейских чемпионатов. Но я бы не стал полностью исключать вариант с вызовом игрока, — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.