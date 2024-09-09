Нагельсманн: Объединить Вирца и Мусиала в одной команде будет очень дорого

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о возможном объединении Флориана Вирца и Джамала Мусиалы в одной команде.

— Я могу представить их вместе в клубе, но это будет очень дорого. Кто знает, все может быть. Джамал может отправиться в Леверкузен (смеется). В любом случае, объединить их будет дорого, — приводит слова Нагельсманна журналист Фабрицио Романо.

Завтра, 10 сентября, сборная Германии встретится на выезде со сборной Нидерландов в рамках второго тура Лиги наций. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 21:45 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.