Турецкий полузащитник Арда Гюлер может принять участие в предстоящем матче Лиги наций с Исландией.

Как утверждает Diario AS, 19-летний футболист избежал серьезной травмы и может принять участие в предстоящем матче против Исландии. Сообщается, что окончательное решение по Гюлеру примет главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла.

В составе национальной команды Гюлер принял участие в 13 матчах во всех турнирах, забил два мяча и стал автором двух результативных передач.

Встреча между Турцией и Исландией состоится 9 сентября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 21:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.