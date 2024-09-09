Куман не исключил возвращения Депая в сборную Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал предстоящий переход нападающего Мемфиса Депая в «Коринтианс».

— Я не одобрял переход Бергвейна в Саудовскую Аравию, но с Мемфисом другая история. Уровень лиги в Бразилии другой, так что Депай еще может вернуться в сборную. Все будет зависеть от его формы, — приводит слова Кумана известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что в ближайшее время 30-летний Депай станет игроком «Коринтианса».

Напомним, в конце прошлого сезона нидерландский футболист покинул «Атлетико» Мадрид на правах свободного агента.