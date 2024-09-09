Сборная Португалии не зависима от Роналду – тренер

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес не согласен с мнением о том, что команда зависит от форварда Криштиану Роналду.

«Зависимость от Роналду? Никакой зависимости. Роналду является ценным игроком, который важен у чужих ворот. Его интеллект играет очень важную роль. Но разговоры о нашей зависимости от Роналду мне не нравятся», - сказал Мартинес журналистам.

Напомним, что накануне Криштиану Роналду забил 901-й гол в карьере. При этом звёздный нападающий не начал матч сборной Португалии с первых минут, а вышел на замену.

В следующий раз сборная Португалии соберётся в октябре.