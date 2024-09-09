Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает радовать футбольных болельщиков своими голами. Во вчерашнем матче группового этапа Лиги наций 39-летний форвард забил победный мяч в ворота команды Шотландии (2:1). Этот мяч стал для него 901-м в карьере.

Нейросеть Chat GPT высчитала, когда Криштиану забьет 1000-й гол. Ожидается, что Роналду покорит эту отметку 15 февраля 2028 года. В этот день нападающему будет 43 года.

В настоящий момент звездный центрфорвард выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Срок действующего трудового договора между Криштиану и клубом рассчитан до лета 2025 года.

Криштиану Роналду обратился к Португалии