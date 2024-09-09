Франция – Бельгия: Попадёт ли Мбаппе в стартовый состав на топовый матч Лиги наций

Во втором туре группы 2 Лиги А Лиги наций схлестнутся сборные Франции и Бельгии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вариант стартовых составов на данный матч.

Франция: Меньян, Динь, Упамекано, Конате, Кунде, Канте, Заир-Эмери, Баркола, Гендузи, Коло-Муани, Тюрам.

Бельгия: Кастельс, Кюйпер, Теате, Фас, Кастань, Тилеманс, Онана, Доку, де Брёйне, де Кетеларе, Опенда.

Ожидается, что Дидье Дешам предоставит отдых ключевому нападающему Килиану Мбаппе. Главный тренер сборной Франции не скрывал, что будет применять в Лиге наций ротацию.

В первом туре группового этапа Лиги наций Франция проиграла Италии 1:3, хотя забила на первой минуте. Бельгия с противоположным счётом одержала победу над Израилем.

Сборные Франции и Бельгии встречались относительно недавно на чемпионате Европы. В 1/8 финала Евро-2024 «трёхцветные» сломили сопротивление «красных дьяволов» в концовке – 1:0.

Матч Франция – Бельгия сыграется сегодня, 9 сентября, в Лионе. Стартовый свисток прозвучит в 21 час 45 минут по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов