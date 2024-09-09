Бывший игрок сборной Франции: «Мбаппе уже не такой устрашающий, как раньше»

Известный в прошлом французский защитник Биксант Лизаразю критически высказался об игре форварда Килиана Мбаппе после поражения от Италии (1:3) в Лиге наций.
«Сейчас Мбаппе более напряжен, чем раньше. Он пока не может полностью нащупать свою игру. Килиан уже не такой взрывной и опасный, каким был раньше. Но он остается хорошим футболистом, в этом нет сомнений. Просто сейчас Мбаппе не такой устрашающий, как раньше», - передает слова Лизаразю RMC Sport.
Напомним, что минувшим летом Килиан перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Он подписал долгосрочный контракт на пять лет.
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