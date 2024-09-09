Фернандеш подвёл итоги победного матча Португалии в Лиге наций

«Мы пропустили быстрый мяч, а потому старались отыграться как можно быстрее. Очень хотели забить, но в первом тайме мяч не шел в ворота. Это нас немного огорчило. После перерыва мы проявили терпение. Это помогло нам забить первый гол, а затем вырвать три очка», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.