Тренер Швейцарии Якин высказался о разгроме от Испании

«Команда хорошо показала себя в начале встречи, мы действовали агрессивно. Мы смогли отыграть один мяч. Команда имела еще шансы в нападении, но не хватило удачи при завершении. Нам пришлось много рисковать в конце, из-за чего пропустили два гола. Нам противостояли чемпионы Европы, они отлично оборонялись и были успешны в контратаках», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.