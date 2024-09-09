Тренер Швейцарии Якин высказался о разгроме от Испании

В матче группового раунда Лиги наций сборная Швейцарии потерпела крупное поражение от Испании со счетом 1:4. Об этом результате высказался главный тренер хозяев Мурат Якин.
«Команда хорошо показала себя в начале встречи, мы действовали агрессивно. Мы смогли отыграть один мяч. Команда имела еще шансы в нападении, но не хватило удачи при завершении. Нам пришлось много рисковать в конце, из-за чего пропустили два гола. Нам противостояли чемпионы Европы, они отлично оборонялись и были успешны в контратаках», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.
Стоит отметить, что «красная фурия» играла вдесятером после удаления защитника ле Нормана в середине первого тайма.
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