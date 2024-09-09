Тренер Португалии оценил игру Роналду

«Роналду сейчас в отличных кондициях. Нам нужно оберегать его, ведь ему тяжело проводить два подряд матча по 90 минут. Криштиану нужно быть на поле в концовке встречи, а не на старте. Это невероятный игрок, но сборная не зависит от одного футболиста. Роналду является ценным активом и играет важную роль в атаке. Он отлично открывается у чужих ворот», - передает слова Мартинеса Record.