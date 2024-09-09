Хоселу прокомментировал разгромную победу Испании

Центрфорвард сборной Испании Хоселу пообщался с журналистами после победного поединка против Швейцарии (4:1) в рамках второго тура групповой стадии Лиги наций.
«Первый матч с сербами получился очень непростым. Это была первая игра после чемпионата Европы. В поединке со швейцарцами мы изменили свой менталитет. Команда понимала, что нужно обязательно победить. Нам пришлось хорошо потрудиться для победы», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.
После двух сыгранных туров «красная фурия» набрала четыре балла. Подопечные Луиса де ла Фуэнте занимают второе место в группе.
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