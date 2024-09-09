Хоселу прокомментировал разгромную победу Испании

«Первый матч с сербами получился очень непростым. Это была первая игра после чемпионата Европы. В поединке со швейцарцами мы изменили свой менталитет. Команда понимала, что нужно обязательно победить. Нам пришлось хорошо потрудиться для победы», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.