Мендеш высказался о победе Португалии

«Тяжелая победа. У нас не получалось контролировать игру так, как мы планировали. Мы понимали, что у Шотландии отличная команда, которая умеет действовать на контратаках. Впрочем, мы смогли в конечном счете одержать победу. Считаю этот результат вполне заслуженным», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.