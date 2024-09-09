Морган отреагировал на 901-й гол Криштиану Роналду

Журналист Пирс Морган прокомментировал победный гол нападающего Криштиану Роналду в матче сборных Португалии и Шотландии. Этот мяч стал для 39-летнего форварда 901-м на профессиональном уровне.

«Криштиану снова забил. Это для него первый гол в ворота шотландцев. 901-й мяч в карьере Криштиану. Он творит уникальную историю. Это потрясающе», - оставил сообщение британский журналист в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок групповой стадии Лиги наций завершился волевой победой Португалии над Шотландией со счетом 2:1. Роналду отметился победным голом на последних минутах основного времени.