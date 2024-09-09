Криштиану Роналду обратился к Португалии

Центральный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду разместил новую публикацию в соцсетях после волевой победы над Шотландией (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги наций.

«Две победы в двух играх. Португалия, спасибо за поддержку», - оставил сообщение опытный бомбардир в социальных сетях.

Во вчерашнем поединке против Шотландии Криштиану вышел на поле со скамейки запасных. 39-летний нападающий отметился победным голом на 88-й минуте. Этот мяч стал для Роналду 901-м в карьере.

После двух туров сборная Португалии занимает первое место в своей группе Лиги наций.