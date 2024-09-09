Генич высказался о результативности Роналду

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал результативность португальского центрфорварда Криштиану Роналду в последних играх национальной команды.

«Криштиану машина! Красавец», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Роналду принял участие в двух сентябрьских матчах сборной Португалии в Лиге наций и отметился двумя забитыми мячами. В общей сложности на счету 39-летнего нападающего 901-гол в профессиональной карьере.

Напомним, что за сборную Португалии Криштиану выступает с 2003 года. На клубном уровне нападающий защищает цвета саудовского «Аль-Насра».