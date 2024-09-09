Названа главная «жертва» Криштиану Роналду на уровне сборных

В воскресенье, 8 сентября, состоялся поединок группового этапа Лиги наций между сборными Португалии и Шотландии. Подопечные Роберто Мартинеса отпраздновали волевую победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что победным мячом отметился звездный центрфорвард Криштиану Роналду. Нападающий вышел на замену и поразил ворота шотландцев в самой концовке встречи. Этот мяч стал для него 901-м в карьере.

За свою карьеру Криштиану отметился голами в ворота 48 национальных сборных. Больше всех от результативных действий нападающего пострадала команда Люксембурга. Она пропустила от Роналду 11 мячей.