Украинский тренер: «Мудрик – это ракета, которая не знает, куда полетит»

Украинский специалист Олег Федорчук высказал мнение о полузащитнике лондонского «Челси» и национальной сборной Михаиле Мудрике, не сыгравшего против Албании в Лиге наций.
«Не факт, что он помог бы, учитывая его сегодняшнее состояние. Мудрик просто непредсказуем. Я бы сравнил его с ракетой, которая не знает, куда она улетит. Он ещё нестабилен», - передает слова эксперта портал «Сборная».
Напомним, что в первом туре групповой стадии Лиги наций сборная Украины потерпела поражение от национальной команды Албании со счетом 1:2. Во втором матче «жёлто-синие» на выезде померяются силами со сборной Чехии.
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