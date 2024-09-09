Фернандеш раскрыл главную цель 39-летнего Роналду

«Криштиану всегда оказывает влияние на игру. Без разницы, выходит ли он в старте или со скамейки запасных. Роналду появился на поле и забил победный мяч. Несколько дней назад он отметился 900-м голом, а сейчас – 901-м. Он будет идти до 1000 голов, это его главная мотивация», - передает слова полузащитника A Bola.