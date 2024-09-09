Криштиану Роналду забил гол и улучшил свой рекорд

В матче второго тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии на своем поле принимала Шотландию. Подопечные Роберто Мартинеса одержали победу со счетом 2:1. Решающий мяч под занавес основного времени забил 39-летний форвард Криштиану Роналду.

Согласно данным Stats Foot, КриРо впервые в своей карьере поразил ворота шотландской сборной. В общей сложности он забил уже 48 национальным командам, что является абсолютным рекордом.

Стоит отметить, что гол во вчерашнем поединке стал для Роналду 901-м в профессиональной карьере. Ранее Криштиану заявил о намерении достичь отметки в 1000 голов.