Тедеско: «Всё ещё больно вспоминать поражение от Франции на Евро-2024»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско признался, что вылет от Франции на Евро-2024 по-прежнему не даёт ему покоя.

В понедельник французы и бельгийцы встретятся в рамках Лиги наций. 1 июля команды противостояли друг другу в поединке 1/8 финала чемпионата Европы, и тогда верх взяли «трёхцветные» – 1:0. Судьбу матча решил автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте.

«В том матче на Евро была упорная борьба, мы могли победить. Франция была немного лучше и заслуживала победу, но и у нас были свои шансы. Я бы солгал, если бы сказал, что забыл о той игре. Воспоминания всё ещё приносят боль. Я часто думаю о чемпионате Европы, но нужно смотреть вперёд», – цитирует Fotmob Тедеско.