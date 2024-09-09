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Тедеско: «Всё ещё больно вспоминать поражение от Франции на Евро-2024»

09 Сентября 2024 • 04:59 Комментировать
Франция
...
Бельгия
1 1.85 X 3.75 2 4.30
Через 16 ч. 37 мин.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско признался, что вылет от Франции на Евро-2024 по-прежнему не даёт ему покоя.

В понедельник французы и бельгийцы встретятся в рамках Лиги наций. 1 июля команды противостояли друг другу в поединке 1/8 финала чемпионата Европы, и тогда верх взяли «трёхцветные» – 1:0. Судьбу матча решил автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте.

«В том матче на Евро была упорная борьба, мы могли победить. Франция была немного лучше и заслуживала победу, но и у нас были свои шансы. Я бы солгал, если бы сказал, что забыл о той игре. Воспоминания всё ещё приносят боль. Я часто думаю о чемпионате Европы, но нужно смотреть вперёд», – цитирует Fotmob Тедеско.

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