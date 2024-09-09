Спаллетти: «Возвращение Тонали воодушевило всю сборную Италии»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти признался, что в команде крайне позитивно отреагировали на возвращение Сандро Тонали.

Полузащитник «Ньюкасла» отбыл 10-месячную дисквалификацию из-за ставок, и рулевой «скуадры адзурры» вернул его в состав при первой же возможности. В пятницу хавбек помог итальянцам обыграть Францию (3:1), отметившись результативной передачей.

«Мы были готовы встретить Тонали с распростёртыми объятиями. Очевидно, что он очень важен для нас, если учесть все его качества.

Мы увидели нового Тонали. Он умеет всё, и он стремится помочь каждому на поле. Товарищи по сборной Италии так любят Сандро, что его возвращение воодушевило всех в раздевалке, стало источником радости», – заявил Спаллетти на пресс-конференции перед матчем против сборной Израиля, который состоится в понедельник.