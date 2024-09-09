​Джеко: «Поражение с таким счётом - это катастрофа»

Сборная Боснии и Герцеговины проиграла нидерландской национальной команде со счётом 2:5 - вполне прилично, учитывая разницу в классе команд. Но амбициозный Эдин Джеко, поигравший в лучших чемпионатах Европы, очень расстроен - он считает подобный итог матча катастрофой для боснийцев.

- 2:5 - это нерадостный для нас результат, потому что на поле мы реально сделали всё возможное. Два-три гола стали результатом наших же ошибок, когда мы теряли мяч, и такие не должно повторяться. Мы должны научиться избегать такого, - цитирует слова самого известного боснийского игрока derbyderbyderby.it.