Карсли исполнил обещание и не пел гимн перед матчем с Ирландией

Новому наставнику английской сборной Ли Карсли удалось неплохо дебютировать - но первый же матч стал для него настоящим вызовом, потому что это был матч не с кем-нибудь, а со сборной Ирландии, родной для Карсли страны. А отношения между Англией и Ирландией в политическом и общественном поле очень непросты.

Английская пресса возмутилась, когда Карсли объявил, что не будет петь гимн Англии перед началом игры - но тренер оказался крепким орешком и слово своё сдержал, что, безусловно, прибавит ему очков в некоторых зачётах. А в других, наоборот, может усугубить его ситуацию - английская пресса вряд ли простит ему такое отношение и будет изо всех сил давить на эту ситуацию.