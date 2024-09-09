Спаллетти – о стиле сборной Италии: «Это комбинация итальянского, испанского и английского футбола»

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос об игровом стиле команды.

В пятницу «скуадра адзурра» обыграла на выезде сборную Франции (3:1), а в понедельник сыграет с соперниками из Израиля.

«Мы пользуемся различными качествами на поле. Каждый игрок адаптируется, чтобы делать всего понемногу, и мы объединили несколько разных подходов. Иногда мы прессинговали высоко, а иногда возвращались к низкому блоку – стилю, который определял итальянский футбол в прошлом.

Временами мы стараемся контролировать мяч в середине поля, а иногда делаем ставку на физические качества наших нападающих, как было свойственно Англии. Наша игра сочетает в себе итальянский, испанский и английский стили», – цитирует Football Italia Спаллетти.