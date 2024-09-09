Спаллетти: «В сборной Италии нет новых Баджо, дель Пьеро и Тотти, но есть сильный командный дух»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об отсутствии в команде суперзвёзд.

Принято считать, что в последние годы в итальянском футболе не хватает индивидуально одарённых футболистов, способных выигрывать матчи в одиночку. Наставник «скуадры адзурры» считает, что отсутствие «творцов» компенсируется коллективными достоинствами.

«Сейчас у нас нет игроков с техническим даром Баджо, дель Пьеро или Тотти, зато у нас много парней, которые умеют делать много всего, которые способны адаптироваться. Они могут жертвовать собой, действовать сообща. В пятницу [в матче с Францией] сборная Италии была не просто командой – все игроки были братьями. Это ключ к решению многих трудностей», – заявил Спаллетти на пресс-конференции в преддверии поединка со сборной Израиля.