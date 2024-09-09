Де ла Фуэнте объяснил раннюю замену Ямаля

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением об игре Ламина Ямаля.

17-летний вингер «Барселоны» вышел в стартовом составе «красной фурии» в матче против Швейцарии, отметившись результативной передачей уже на 4-й минуте. В перерыве наставник испанцев заменил юную звезду на Феррана Торреса – к тому моменту испанцы остались вдесятером. Во втором тайме испанцы забили два безответных гола и победили со счётом 4:1.

«Ямаль – феноменальный игрок, но он явно устал. Это нормально», – высказался де ла Фуэнте о замене Ламина на послематчевой пресс-конференции.

В активе Ямаля три забитых мяча и 13 голевых передач в последних 19 матчах за сборную Испании и «Барселону».