Де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании в меньшинстве

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями после победы над Швейцарией (4:1).

«Красная фурия» повела со счётом 2:0 к 13-й минуте, но вскоре подарила швейцарцам надежду – уже на 20-й с поля был удалён Робен ле Норман. Незадолго до перерыва хозяева поля смогли отыграть один мяч, однако во втором тайме действующие чемпионы Европы забили ещё дважды и закрепили победу.

«Отличная игра. Педри был хорош, но мы поняли, что в сложившейся ситуации [после удаления] нам придётся его заменить. Команда идеально выступила вдесятером. Мы отлично защищались, вратарь здорово себя проявил. Я горжусь игроками, они не перестают меня удивлять», – цитирует Mundo Deportivo де ла Фуэнте.