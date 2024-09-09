Модрич: «Даже представить не мог, что сыграю столько матчей за сборную Хорватии»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич провёл свой 180-й матч за сборную Хорватии.

Лидер «шашечных» отличился со штрафного в воскресном поединке Лиги наций против Польши – этот гол так и остался единственным во встрече. На счету представителя «Реала» 27 забитых мячей в 180 матчах за Хорватию.

«Я очень горд и счастлив, – высказывается хавбек после 180-й игры в национальной команде. – Даже представить не мог, что доберусь до такой отметки. Осуществлением мечты для меня был первый матч, а теперь... Очень рад, что я всё ещё здесь и могу помогать команде добиваться новых успехов», – передаёт Madrid Xtra слова ветерана.

9 сентября Луке Модричу исполняется 39 лет. За сборную Хорватии он дебютировал ещё в 2007 году.