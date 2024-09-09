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Ферран Торрес назвал секрет успеха сборной Испании

09 Сентября 2024 • 00:45 Комментировать
Швейцария
1:4
Испания

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес рассказал, почему сборная Испании преуспевает при Луисе де ла Фуэнте.

Действующие чемпионы Европы забили два безответных мяча уже к 13-й минуте матча Лиги наций против Швейцарии, но на 20-й минуте остались в меньшинстве. Несмотря на это, «красной фурии» удалось увеличить преимущество и победить со счётом 4:1.

«Мы умеем страдать. Мы справились, оставшись в меньшинстве, поэтому сегодня героями можно назвать всех в команде. Думаю, командный дух – наша сильная сторона, победа на Евро-2024 не была случайной. Мы не просто команда, а семья. На поле видно, что мы все отлично ладим друг с другом.

Во втором тайме мы почти не касались мяча. Мы использовали своё оружие, защищались. Такая победа стоит десяти», – цитирует Barca Universal Феррана Торреса.

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